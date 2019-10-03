Медведева оригинальным образом поздравила Цзиня с днем рождения

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева оригинальным образом поздравила китайца Бояна Цзиня с днем рождения в своем Instagram.

Фигуристка разместила коллаж, на котором Цзинь изображен в образе из ее показательного номера «Сейлор Мун». Цзинь является двукратным бронзовым призером чемпионата мира.

Они оба находятся сейчас в Шанхае для выступления на коммерческом турнире Shanghai Trophy. Короткая программа женщин стартует сегодня 3 октября в 15.35 по московскому времени, а у мужчин — 4 октября в 9.45 также по московскому времени.