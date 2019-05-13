Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что Алина Загитова является работящей спортсменкой, а Елизавета Туктамышева - очень веселой.

- Алина Загитова одним словом? Работяга, - сказала Медведева в интервью youtube-каналу "Макарена". - Я помню, как мы работали перед Олимпиадой. Сразу говорю: человек работал как не в себя.

Туктамышева одним словом? Веселая. Она правда очень веселая. По пустякам вообще не парится. Я у нее учусь этому. Загитова или Туктамышева? Обе.

Напомним, на чемпионате мира-2019 в японской Сайтаме Медведева стала третьей, а Загитова завоевала золото. Туктамышева не поехала на турнир, оставшись запасной.

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