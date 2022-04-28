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Сегодня, 09:34

Евгений Плющенко рассказал о строительстве нового катка для своей академии

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Евгений Плющенко.
Фото Соцсети
Евгений Плющенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, как проходит строительство его нового катка «Академия Плющенко».

«Ну что, дорогие друзья. Мы все говорим, что скоро каток, и действительно так! Москва, Востряковское шоссе, буквально чуть-чуть осталось. Новый каток, две площадки, шикарные залы, шикарные офисы. Скоро», — сказал Плющенко.

Академию «Ангелы Плющенко» экс-фигурист создал 5 апреля 2017 года. В ней тренируется более 70 спортсменов.

Евгений Плющенко. Фото Соцсети
Евгений Плющенко.
Соцсети
Евгений Плющенко
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