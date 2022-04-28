Евгений Плющенко рассказал о строительстве нового катка для своей академии

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, как проходит строительство его нового катка «Академия Плющенко».

«Ну что, дорогие друзья. Мы все говорим, что скоро каток, и действительно так! Москва, Востряковское шоссе, буквально чуть-чуть осталось. Новый каток, две площадки, шикарные залы, шикарные офисы. Скоро», — сказал Плющенко.

Академию «Ангелы Плющенко» экс-фигурист создал 5 апреля 2017 года. В ней тренируется более 70 спортсменов.