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Сегодня, 16:40

Медведева объяснила причину массового распада российских танцевальных дуэтов

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева в интервью «СЭ» прокомментировала ситуацию в российских танцах на льду. Многие дуэты в текущем сезоне распались, а лидеры Сициница/Кацалапов и Степанова/Букин в настоящее время не выступают на соревнованиях.

— В другом парном виде, танцах, массово распадаются пары. Что вообще происходит?

— В танцах всегда очень часто распадались и собирались пары. От этого никуда не деться, потому что это не такой травмоопасный вид, как парное катание. В танцах легче скататься. Партнеры не боятся расходиться и сходиться — времени на скатку требуется меньше. Пробуют, выбирают для себя оптимальных партнеров.

Евгения Медведева. «Меня тянет в сторону классики, а не экстравагантных образов». Медведева — об экспериментах Валиевой и Косторной

Фигурное катание
Евгения Медведева
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