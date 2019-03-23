Медведева - о травме: "С врачами пока не консультировались, но я чувствую себя намного лучше. Сделала вывод, что не произошло ничего серьезного"

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о повреждении, которое получила на разминке перед произвольной программой на чемпионате мира в японской Сайтаме. Она добавила, что сама толком не поняла, что случилось.

– Накал женских соревнований в Сайтаме воспринимался с трибун невероятно остро. А как воспринимали происходящее, и, в частности, свой прокат, вы сами?

– Все как-то очень быстро закончилось, – приводят "РИА НовостИ" слова Медведевой. – Я каталась первой в разминке, что для меня несколько необычно. Куда сильнее я привыкла к тому, чтобы кататься в числе последних. После жеребьевки, если честно, даже немного расстроилась по этому поводу и сильно переживала: как все будет. А потом поняла, что первый стартовый номер сыграл мне на руку. В том смысле, что на шестиминутной разминке перед прокатом я практически не размяла вообще ничего – было очень больно.

– Случилась травма?

– Я сама не поняла толком, что случилось. С врачами мы пока не консультировались, но, поскольку сегодня я чувствую себя намного лучше, сделала вывод, что не произошло ничего серьезного. Просто перед произвольным прокатом вдруг очень сильно заболела нога. До такой степени, что пришлось "включать зверя" – собирать в кучу все бойцовские качества, которые мне даны от природы благодаря маме с папой. Но не сказала бы, что выступление в произвольной программе получилось для меня каким-то безумно сложным. Физически – да, потому что реально тяжело было терпеть боль.

– Мне показалось, что причиной вашей единственной ошибки – недокрута на сольном двойном акселе – стала слишком большая скорость.

– Не знаю. Я головой особо не думала, когда каталась. Старалась просто отдаться ощущениям.

– Хотите сказать, что катались на автопилоте?

– Не совсем так. Я контролировала каждое движение, но "контроль" и "думать" – это абсолютно разные вещи. Одно дело – контролировать свое тело: как повернуть голову, или держать руку. И совсем другое – думать о скорости: не велика ли она? А если велика, что это даст? А что будет, если… Такие мысли – это все, конец. Можно останавливаться и больше никуда вообще не ехать.

Напомним, спортсменка на чемпионате мира 2019 года завоевала бронзу. Сейчас она занимается под руководством канадского специалиста Брайана Орсера.

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