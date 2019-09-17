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«Медведева нравится катанием, а Туктамышева — сложными прыжками». Серебряный призер юниорского «Гран-при» в Челябинске — о лучших фигуристках мира

09:29
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Серебряный призер юниорского этапа «Гран-при» в Челябинске 15-летняя Ксения Синицына отметила, что больше всего в фигурном катании восхищается Евгенией Медведевой, Алиной Загитовой и Елизаветой Туктамышевой.

— Женя нравится своим катанием и эмоциями, а на Лизу я равняюсь, обучаясь сложным прыжкам, — цитируют «РИА «Новости» Синицыну. —  Алина меня восхищает каскадом лутц — риттбергер и, мне кажется, она очень прибавила после прошлого сезона.

Синицына тренируется в «Снежных барсах» под руководством Светланы Пановой и Татьяны Моисеевой.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190917/1558750327.html

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