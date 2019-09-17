Серебряный призер юниорского этапа «Гран-при» в Челябинске 15-летняя Ксения Синицына отметила, что больше всего в фигурном катании восхищается Евгенией Медведевой, Алиной Загитовой и Елизаветой Туктамышевой.

— Женя нравится своим катанием и эмоциями, а на Лизу я равняюсь, обучаясь сложным прыжкам, — цитируют «РИА «Новости» Синицыну. — Алина меня восхищает каскадом лутц — риттбергер и, мне кажется, она очень прибавила после прошлого сезона.

Синицына тренируется в «Снежных барсах» под руководством Светланы Пановой и Татьяны Моисеевой.