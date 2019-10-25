Медведева и Трусова выступят перед Кихирой на канадском этапе «Гран-при»

Короткую программу женщин на канадском этапе «Гран-при» согласно жребию будет открывать российская фигуристка Серафима Саханович, она выйдет на лед в 22.45 по московскому времени. Японка Рика Кихира выступит последней.

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова выступит второй во второй разминке участниц, она выйдет на лед в 23.38 по московскому времени. А двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выйдет на лед четвертой также во второй разминке — в 23.51 по московскому времени.