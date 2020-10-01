Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и чемпионка Европы Алена Косторная выступят на московском этапе Гран-при, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев.

Помимо Медведевой и Косторной, на этапе выступят российские фигуристы-одиночники Дмитрий Алиев и Михаил Коляда, а также грузин Мориси Квителашвили. Сообщается, что в парных соревнованиях от России примут участие Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин.

Этап Гран-при в Москве пройдет с 20 по 22 ноября.