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Медведева и Косторная — в заявке на этап Гран-при в Москве

17:46
Евгения Медведева. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Евгения Медведева. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и чемпионка Европы Алена Косторная выступят на московском этапе Гран-при, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев.

Помимо Медведевой и Косторной, на этапе выступят российские фигуристы-одиночники Дмитрий Алиев и Михаил Коляда, а также грузин Мориси Квителашвили. Сообщается, что в парных соревнованиях от России примут участие Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин.

Этап Гран-при в Москве пройдет с 20 по 22 ноября.

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