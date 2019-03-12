Мария Бутырская: "При переходе на взрослый уровень Щербакову и Трусову судить будут по-другому"

Чемпионка мира Мария Бутырская в интервью "СЭ" подвела итоги юниорского чемпионата мира в Загребе. На этих соревнованиях Александра Трусова завоевала золото, Анна Щербакова взяла серебро.

– Анна Щербакова прыгнула только один четверной – получается, приходится говорить "только", раз этого уже мало, и после чемпионата она в тени Трусовой. Надо добавлять?

– Да, это смешно говорить – всего один четверной! И уже оставили ее бедную без внимания! Думаю, что те, кто следят за юниорским фигурным катанием, пристально смотрели и за Александрой, и за Анной. Выиграть могла и та, и другая, борьба была. Они постоянно друг с другом соревнуются, Щербакова выиграла взрослый чемпионат России, здесь немного проиграла, конкуренция есть и на тренировках. Так что тот, кто психологически выстоит на следующий год, тот и будет выигрывать. Думаю, мы какой-то период времени будем видеть постоянно эту борьбу.

То, что Анна проиграла сейчас, не показывает, что она будет проигрывать постоянно. Нет, она будет стремиться вперед, совершенствовать свою программу, не только в плане прыжков. Они и так одни из самых сложных в мире, включая взрослых девушек. Им всем стоит работать над самой программой, чтобы вторая оценка выросла. Переход на взрослый уровень будет сопряжен с некоторыми нюансами. Понятно, что они лучшие, но на международных соревнованиях их будут судить по-другому. Там требуют именно женское фигурное катание. Им есть над чем работать. То есть надо не растерять плюсы в виде четверных прыжков, то, что никто не делает, и добавить в катании в артистизме. И могут смело входить во взрослую жизнь! (Дмитрий Кузнецов)

Полная версия интервью Марии Бутырской - скоро на "СЭ"