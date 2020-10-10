Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала выступление танцевального дуэта Виктория Синицина — Никита Кацалапов на этапе Кубка страны в Москве. Пара выиграла ритм-танец и набрала 89,52 балла за свой прокат.

Напомним, что фигуристы не стали менять прошлогоднюю короткую программу.

— Я очень люблю этот танец и очень люблю их в этом танце. Они кайфуют. Это такое мастерство перевоплощения. Я испытываю легкость вместе с ними.

Они катают этот танец второй год. Катки закрыли очень рано не успевали сделать новые программы. Иногда смотреть прошлогодние выступления скучно, но это не тот случай. На хорошие номера можно ходить много раз. Это как раз тот случай, — сказала Тарасова в эфире Первого канала.