Лазукин рассказал о расставании с Туктамышевой

Российский фигурист Андрей Лазукин рассказал о расставании с фигуристкой, чемпионкой мира Елизаветой Туктамышевой.

— Прошло уже немало времени, а люди до сих пор не успокоились по поводу вашего расставания с Лизой.

— Точно. Могу сказать одно: жизнь — такая штука: пути у людей расходятся. Не хочу вдаваться в подробности. Просто так вышло.

— Многие пары остаются друзьями после расставания. Вы обращаетесь?

— Сейчас у нас нормальные отношения.

— Сейчас у вас есть девушка?

— Нет. Я свободен.

Полностью интервью Лазукина