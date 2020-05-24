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Лазукин рассказал о расставании с Туктамышевой

09:25
Андрей Лазукин и Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
Андрей Лазукин и Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
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Российский фигурист Андрей Лазукин рассказал о расставании с фигуристкой, чемпионкой мира Елизаветой Туктамышевой.

— Прошло уже немало времени, а люди до сих пор не успокоились по поводу вашего расставания с Лизой.

— Точно. Могу сказать одно: жизнь — такая штука: пути у людей расходятся. Не хочу вдаваться в подробности. Просто так вышло.

— Многие пары остаются друзьями после расставания. Вы обращаетесь?

— Сейчас у нас нормальные отношения.

— Сейчас у вас есть девушка?

— Нет. Я свободен.

Полностью интервью Лазукина

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