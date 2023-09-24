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Сегодня, 14:22

Лайшев рассказал, как на «Хрустальный» повлияет открытие центра фигурного катания Тутберидзе

Руслан Минаев
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Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, что центр «Хрустальный» не потеряет функциональности после открытия центра фигурного катания Этери Тутберидзе.

«Это останется как дополнительный каток, тренировочная база при академии. Прощаться с «Хрустальным» не будем.

Этери Георгиевна заслужила такой почет и уважение своей работой. После появления такого центра эффективность всего фигурного катания в Москве будет выше», — цитирует Лайшева Sport24.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении строительства Центра на юго-западе Москвы в Ясенево.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Ренат Лайшев
Этери Тутберидзе
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