Лайшев рассказал, как на «Хрустальный» повлияет открытие центра фигурного катания Тутберидзе

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, что центр «Хрустальный» не потеряет функциональности после открытия центра фигурного катания Этери Тутберидзе.

«Это останется как дополнительный каток, тренировочная база при академии. Прощаться с «Хрустальным» не будем.

Этери Георгиевна заслужила такой почет и уважение своей работой. После появления такого центра эффективность всего фигурного катания в Москве будет выше», — цитирует Лайшева Sport24.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении строительства Центра на юго-западе Москвы в Ясенево.