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Сегодня, 12:46

В сезоне-2022/23 в танцах на льду появится новый хореографический элемент

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
В фигурном катании появится новый элемент.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Международный союз конькобежцев (ISU) ввел новый хореографический элемент для танцев на льду. В программе появятся прыжки с помощью ассистирующего партнера.

К элементу будут предъявляться следующие требования: должно быть выполнено не менее трех прыжков подряд (одинаковых или разных), прыжок должен быть не более полутора оборотов, отрыв ото льда во время исполнения не должен превышать по времени три секунды, между прыжками может быть не более трех шагов.

Исполнителем прыжков может быть любой из партнеров.

Источник: https://www.isu.org/inside-isu/isu-communications/communications
Фигурное катание
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