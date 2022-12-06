Лайшев — о попадании Щербаковой в ролик ISU: «Наше фигурное катание самое великое в мире, мы задаем тон!»

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев в комментарии для «СЭ» отреагировал на попадание Анны Щербаковой в проморолик премии Международного союза конькобежцев (ISU).

«Щербакова не только достойная олимпийская чемпионка, но и хороший человек. И так скажет каждый, кто ее знает. ISU прощупывает почву для возвращения России? Под собой это не имеет никаких оснований. Международная федерация полностью подвязана под политическую конъюнктуру. Щербакова есть, была и остается нашей. Она исключительный патриот нашей страны. Наше фигурное катание самое великое в мире, мы задаем тон, а они злятся. Они ничего не могут с этим поделать. У них злоба, они без российского фигурного катания ничто», — сказал Лайшев «СЭ».

18-летняя Щербакова — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и двукратный серебряный призер чемпионатов Европы.

1 марта российских фигуристов отстранили от соревнований под эгидой ISU. Эти санкции были приняты по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).