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Сегодня, 14:00

Лайшев — о попадании Щербаковой в ролик ISU: «Наше фигурное катание самое великое в мире, мы задаем тон!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев в комментарии для «СЭ» отреагировал на попадание Анны Щербаковой в проморолик премии Международного союза конькобежцев (ISU).

«Щербакова не только достойная олимпийская чемпионка, но и хороший человек. И так скажет каждый, кто ее знает. ISU прощупывает почву для возвращения России? Под собой это не имеет никаких оснований. Международная федерация полностью подвязана под политическую конъюнктуру. Щербакова есть, была и остается нашей. Она исключительный патриот нашей страны. Наше фигурное катание самое великое в мире, мы задаем тон, а они злятся. Они ничего не могут с этим поделать. У них злоба, они без российского фигурного катания ничто», — сказал Лайшев «СЭ».

18-летняя Щербакова — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и двукратный серебряный призер чемпионатов Европы.

1 марта российских фигуристов отстранили от соревнований под эгидой ISU. Эти санкции были приняты по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

Фигурное катание
Анна Щербакова
Ренат Лайшев
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