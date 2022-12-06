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Фигурное катание

Сегодня, 14:20

Лайшев сравнил чемпионат России по прыжкам с самбо в боях без правил

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев объяснил «СЭ» важность проведения чемпионата России по прыжкам в фигурном катании.

«Классное шоу! Здорово! Мы развлекаемся, мы привлекаем любителей спорта, фигурного катания. Мы разрабатываем свои виды. Я бы это сравнил с самбо в боях без правил. Есть Тактаров, Емельяненко, Нурмагомедов. Это доказательство того, что без наших самбистов и без нашего фигурного катания они никто. Они бесятся, потому что увидели вакуум во всем спорте», — сказал Лайшев «СЭ».

Чемпионат России по прыжкам проходил 3 и 4 декабря в Санкт-Петербурге. Победителем в командном турнире стала команда Евгения Плющенко, личный турнир выиграла Камила Валиева.

Фигурное катание
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