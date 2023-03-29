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Сегодня, 11:24

Лакерник считает, что пока рано судить о результатах сотрудничества Грассля и Тутберидзе

Мария Гусева
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Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник выразил мнение, что пока рано судить о результатах сотрудничества итальянского фигуриста Даниэля Грассля и тренеров группы Этери Тутберидзе.

«Пока трудно это оценивать, прошло слишком мало времени, — цитирует ТАСС Лакерника. — Ему и тренерскому коллективу еще предстоит большая работа над техникой исполнения прыжков, скольжением и программами».

20-летний Грассль тренируется в России с января. На чемпионате мира в Сайтаме (Япония) он занял 12-е место. Итальянец на турнире сопровождали Тутберидзе и тренеры ее группы Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Даниил Глейхенгауз
Даниэль Грассль
Сергей Дудаков
Этери Тутберидзе
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