Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Игры
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 09:33

Лакерник: «Илья Малинин — очень серьезный претендент на золото следующей Олимпиады»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник считает, что американский фигурист Илья Малинин будет серьезным претендентом на золото Олимпиады 2026 года.

«Русский американец Илья Малинин — шесть четверных в программе, включая уникальный четверной аксель. Думаю, если он сможет добавить в скольжении и вращениях и избежать травм, то это очень серьезный претендент на золото следующей Олимпиады», — приводит слова Лакерника ТАСС.

Малинин занял третье место на чемпионате мира, прошедшем в японской Сайтаме. В произвольной программе он чисто исполнил четверной аксель.

Победителем турнира стал японец Сема Уно, второе место занял Чха Чжун Хван из Южной Кореи.

Источник: https://tass.ru/sport/17392949
Фигурное катание
Александр Лакерник
Илья Малинин
0
Читайте также
В Верховной раде заявили о неспособности Украины сражаться до изнеможения
Глава ПМР заявил о пути к мировой войне через Приднестровье
Трое курсантов погибли в Военной академии под Санкт-Петербургом
В США предрекли миллионам людей по всему миру потерю работы из-за ИИ
Популярное видео
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Макар Игнатов: финал «Гран-при России», короткая программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», короткая программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», короткая программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», короткая программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», короткая программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач-протезист рассказал, что Костомаров благодаря бионическим протезам снова сможет кататься на коньках
Новости
RSS RSS
Все новости