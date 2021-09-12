Ксения Синицина: прокат произвольной программы на олимпийский сезон. Видео
17:49
Ксения Синицына представила произвольную программу на контрольных прокатах в Челябинске.
Фигуристка выступила под композицию из сериала «Ход королевы».
Синицина упала с четверного тулупа, сделала каскады двойной флип + двойной тулуп и двойной аксель + двойной тулуп.
Без ошибок выполнила двойной аксель, каскад двойной лутц + ойлер + тройной сальхов. Также она прыгнула тройной лутц и тройной флип.
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