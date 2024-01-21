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Сегодня, 18:39

Козловский одним словом отпраздновал победу и показал жест команде соперников в конце чемпионата по прыжкам

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Дмитрий Козловский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигурист и капитан одной из команд на чемпионате России по прыжкам Дмитрий Козловский обратился к команде соперников после объявления финальных результатов. Команда Козловского выиграла у команды Галлямова, главного соперника в парном катании.

В эфир попал момент, когда Козловский сказал «домой!» и махнул рукой команде соперников.

Ранее Козловский и Галлямов неоднократно уважительно высказывались друг о друге, но также шутили о том, что от них «ожидают драку» на командном турнире.

Дмитрий Козловский
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