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Сегодня, 17:51

Галлямов удивился, что на чемпионате России по прыжкам не было названий команд

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Фигурист Александр Галлямов признался, что его удивило отсутствие названий команд на чемпионате России по прыжкам, который прошел в Москве.

Команда Дмитрия Козловского набрала 382,95 балла и победила команду Галлямова (330,06 балла).

«У меня лично были идеи по названиям команд, но перед началом нам сказали — будут команды Галлямова и Козловского. Я немного удивился, ведь на Кубке Первого канала были названия команд — «Красная машина», «Время первых», думал, что и здесь так будет. Какие были названия? Не скажу, вдруг мы будем капитанами на Кубке Первого канала», — сказал Галлямов.

Фигурное катание
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