Косторная пропустит чемпионат России

Чемпионка Европы Алена Косторная не выступит на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске, утверждает ТАСС.

Соревнования в Челябинске пройдут с 24 по 26 декабря. Чемпионат России был отборочным турниром к первенству Европы, однако в нынешнем сезоне из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции Международный союз конькобежцев был вынужден отменить турнир.

Ранее спортсменка пропустила пятый этап Кубка России, который прошел в начале декабря в Москве, из-за положительного теста на коронавирус.