Косторная пропустит чемпионат России
Чемпионка Европы Алена Косторная не выступит на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске, утверждает ТАСС.
Соревнования в Челябинске пройдут с 24 по 26 декабря. Чемпионат России был отборочным турниром к первенству Европы, однако в нынешнем сезоне из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции Международный союз конькобежцев был вынужден отменить турнир.
Ранее спортсменка пропустила пятый этап Кубка России, который прошел в начале декабря в Москве, из-за положительного теста на коронавирус.
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