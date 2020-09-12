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Алена Косторная: новая короткая программа

18:35
Алена Касторная. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алена Касторная. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Чемпионка Европы Алена Косторная на контрольных прокатах сборной России в Москве представила новую короткую программу. Она поставлена под композиции «No Time To Die» и «You should see me im a crown» американской певицы Билли Айлиш.

Фигуристка не стала добавлять элемент ультра-си тройной аксель, который прыгала в короткой и произвольной программах в прошлом сезоне.

Летом Косторная сменила тренера — перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко следом за Александрой Трусовой.

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