Косторная объяснила, откуда появились слухи о ее платных интервью

Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная в интервью «СЭ» ответила на слова одного из руководителей спортивного телеканала, что PR-менеджер фигуристки требует 100 тысяч рублей за интервью.

— Алена, тебе уже пришли 100 тысяч рублей на счет за интервью?

— Конечно! Только что зачисление на телефоне услышала. Можно начинать.

— Давно у тебя эта привычка просить деньги за интервью?

— Есть моменты, когда я категорически против каких-то комментариев и интервью, и когда люди не понимают, что им отказывают в вежливой форме, и начинают наседать, то в ход идут все методы, чтобы до них дошло. Если и так не доходит, получаются разногласия, — объяснила Косторная.