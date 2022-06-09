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Сегодня, 14:00

Косторная объяснила, откуда появились слухи о ее платных интервью

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная в интервью «СЭ» ответила на слова одного из руководителей спортивного телеканала, что PR-менеджер фигуристки требует 100 тысяч рублей за интервью.

— Алена, тебе уже пришли 100 тысяч рублей на счет за интервью?

— Конечно! Только что зачисление на телефоне услышала. Можно начинать.

— Давно у тебя эта привычка просить деньги за интервью?

— Есть моменты, когда я категорически против каких-то комментариев и интервью, и когда люди не понимают, что им отказывают в вежливой форме, и начинают наседать, то в ход идут все методы, чтобы до них дошло. Если и так не доходит, получаются разногласия, — объяснила Косторная.

Алена Косторная. «Мне не давали допуск из-за проблем с сердцем». Интервью Косторной: уход от Тутберидзе, Олимпиада, ужасы диет

Фигурное катание
Алена Косторная
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