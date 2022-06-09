Леонова: «Трусова одна из тех, кто будет кататься еще очень долго»

Вице-чемпионка мира-2012 по фигурному катанию Алена Леонова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на решение фигуристки Александры Трусовой продолжить карьеру.

«Это правильное решение. Мне кажется, что Саша одна из тех, кто будет кататься еще очень долго. Причем будет кататься на высоком уровне. У нее для этого все есть. Если она захотела разочек себя попробовать в другом амплуа, то в этом ничего плохого нет. Тем более сейчас межсезонье, и в принципе, можно делать все, что захочешь. Все, что душе угодно», — сказала Леонова корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее 17-летняя фигуристка заявила, что намерена продолжать спортивную карьеру.

Трусова является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании.