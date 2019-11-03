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Косторная не планирует вставлять в программы четверные прыжки

11:04
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Российская фигуристка Алена Косторная после победы на этапе «Гран-при» во Франции рассказала, что не планирует усложнять прыжковый контент своих программ. Она отметила, что, если четверные прыжки будут получаться, то на данный момент вставлять их в программу не планируется.

— Даже если четверные прыжки будут получаться, я не думаю, что мы будем вставлять их в программу на данный момент, — приводит «РИА Новости» слова Косторной. — Но прежде чем о чем-то говорить, надо сначала выучить, потому что на тройной аксель у меня ушло два года, а четверной прыжок — это еще полоборота. Я пыталась тренировать сальхов, но мне сказали пока подождать.

Фигурное катание: новости и обзоры, расписание, результаты и общий зачет Гран-при

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