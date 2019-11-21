Косторная исполнила усложненный каскад с тройным акселем на тренировке в Японии

Российская фигуристка Алена Косторная на тренировке в Японии перед выступлением на местном этапе серии «Гран-при» исполнила каскад «тройной аксель-тройной тулуп», базовая стоимость которого 12,2 балла.

Пока на соревнованиях 16-летняя фигуристка исполняла тройной аксель только в сочетании с двойным тулупом, базовая стоимость этого каскада — 9,3 балла. Этот элемент присутствует в заявке 16-летней фигуристки на произвольную программу японского этапа.

Для попадания в Финал серии Косторной будет достаточно занять любое место в тройке сильнейших. Короткая программа женщин на турнире начнется 22 ноября в 10.50 по московскому времени.