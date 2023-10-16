Костомаров об Авербухе: «Он с самого начала был рядом. Моральная поддержка от него очень важна»

Олимпийский чемпион Роман Костомаров в интервью «СЭ» рассказал о поддержке со стороны Ильи Авербуха.

«Он с самого начала был рядом, был на связи. Он поддерживал... Моральная поддержка от него очень важна», — сказал Костомаров «СЭ».

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 26 июня Костомаров опубликовал первое видео из больницы. Спортсмен показал, как с протезами занимается на велотренажере.

Впервые после ампутации стоп фигурист вышел на лед во время гала-шоу Авербуха «Письма любви», которое состоялось в августе в Сочи. Он появился на льду в обуви в конце номера своей супруги Оксаны Домниной.