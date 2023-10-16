Костомаров о возвращении на коньки: «Буду присутствовать на льду, но не в качестве серьезного катания»

Олимпийский чемпион Роман Костомаров в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении на коньки.

— Вы сказали, что есть желание вернуться на коньки. Возможно ли это как-то применить в шоу?

— Просто в том плане, что я буду присутствовать на льду. Но не в качестве серьезного катания, как это было раньше, — сказал Костомаров «СЭ».

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 26 июня Костомаров опубликовал первое видео из больницы. Спортсмен показал, как с протезами занимается на велотренажере.

Впервые после ампутации стоп фигурист вышел на лед во время гала-шоу Авербуха «Письма любви», которое состоялось в августе в Сочи. Он появился на льду в обуви в конце номера своей супруги Оксаны Домниной.