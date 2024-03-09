Костомаров и Домнина исполнили специальный номер на турнире «Русский вызов»

Первый канал опубликовал видео выступления олимпийского чемпиона Романа Костомарова и его супруги Оксаны Домниной, которым пара закрыла турнир по шоу-программам «Русский вызов».

Номер воплощает собой триумф воли, терпения и героической любви.

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале 2023 года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук. 17 декабря на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха он впервые после операций выступил с номером на льду.

Второй в истории турнир по шоу-программам «Русский вызов» проходил в Санкт-Петербурге во дворце спорта «Юбилейный». Его победителем, как и в прошлом году, стал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.