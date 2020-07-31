Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина комментируя «СЭ» уход Алены Косторной от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, рассказала, что соперничество на тренировках не всегда приводит к положительным результатам.

— То есть конкуренция на тренировках не идет всем на пользу?

— Честно, я не была ни на одной на тренировке, не видела, как работает группа Этери. Видела только выступление спортсменок по телевизору и с трибуны. Повторюсь, что постоянное соперничество на тренировках — это ужасно тяжело. Это громадное испытание еще и для тренера. Между спортсменами могут возникать непростые отношения. Конвейер — это очень опасная вещь. Поэтому наш вид спорта называется индивидуальным и работать с каждым суперталантом стоит индивидуально. Работа в группе — это очень сложно. Далеко не все это могут.

— Самый успешный олимпиец в истории Майкл Фелпс выпустил фильм, в котором утверждает: большинство спортсменов топ-класса страдают от депрессии и нуждаются в психиатрической помощи. Мол, столь большая ответственность в период выступления на Олимпийских играх приводит к попыткам суицида, пьянству, наркомании и сломанным судьбам. С этим можно согласиться?

— Это разные вещи. Одно дело когда ты целенаправленно готовишься к Олимпийским играм, к чемпионату мира или первенству Европы. Идет специальная подготовка, шаг за шагом. Но устраивать Олимпийские игры на каждой тренировке — такого никто не выдержит. (Тимур Ганеев)

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