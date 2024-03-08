Бестемьянова: «Открытием года среди фигуристов для меня стал Савосин»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова рассказала, кто для нее является открытием года среди российских фигуристов.

«Понравилась короткая программа Евгения Семененко, обе программы Мишиной и Галлямова, в восторге от произвольной программы Степановой и Букина, очень хороши были Аделия Петросян и Соня Муравьева. Кто стал открытием года для меня? Роман Савосин», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.

24-летний Савосин является двукратным серебряным призером этапов «Гран-при России». На чемпионате России он занял седьмое место. В 2019 году фигурист стал вице-чемпионом чемпионата мира среди юниоров.