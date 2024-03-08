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8 марта, 18:02

Бестемьянова: «Открытием года среди фигуристов для меня стал Савосин»

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова рассказала, кто для нее является открытием года среди российских фигуристов.

«Понравилась короткая программа Евгения Семененко, обе программы Мишиной и Галлямова, в восторге от произвольной программы Степановой и Букина, очень хороши были Аделия Петросян и Соня Муравьева. Кто стал открытием года для меня? Роман Савосин», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.

24-летний Савосин является двукратным серебряным призером этапов «Гран-при России». На чемпионате России он занял седьмое место. В 2019 году фигурист стал вице-чемпионом чемпионата мира среди юниоров.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Наталья Бестемьянова
Роман Савосин
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Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
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Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
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