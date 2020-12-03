Коляда и Гулякова пропустят пятый этап Кубка России
12:37
Российские фигуристы Михаил Коляда и Анастасия Гулякова не выступят на пятом этапе Кубка страны, информирует сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Спортсмены отсутствуют в заявочных листах. Соревнования пройдут в Москве с 5 по 8 декабря.
Причины отсутствия Коляды и Гуляковой не называются.
Напомним, что этап Кубка России также пропустят Елизавета Туктамышева и Дмитрий Алиев. Они заразились коронавирусом.
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