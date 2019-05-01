Российский фигурист Михаил Коляда в интервью Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) рассказал, что в следующем сезоне будет исполнять произвольную программу в образе Чарли Чаплина.

– Программы мне ставит наш хореограф Ольга Юрьевна Клюшниченко. Теперь она Зотова. Музыку и образ для произвольной выбрали. Это будет "Чаплин". Сто процентов, – приводит слова Коляды пресс-служба ФФКР. – Я сразу говорю об этом, чтобы не получилось как в прошлом сезоне, когда все молчали до последнего, а потом оказалось, что у меня и у Макса Ковтуна "Кармен".

В "Чаплине" две первые части больше лирические, а третья быстрая. Мы уже определились с музыкальной нарезкой, но есть идеи по поводу исполнителей. Заранее не буду говорить, потому что пока это только идеи. На шоу Алексея Николаевича Мишина я познакомился с музыкантами, так что не исключено, что будет и оригинальное исполнение.

Для короткой ищем музыку. Хочу, чтобы было на контрасте, что-то веселое, заводное.

Четверной лутц в программах? В этом сезоне в связи с новыми правилами мы хотели делать ставку на чистое катание, возможно, без особой сложности, но это не сработало, так что надо делать лутц.