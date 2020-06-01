Когда Загитова выйдет на лед в Новогорске? Отвечает глава ФФККР

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков уточнил в комментарии для «СЭ» слова Алины Загитовой о том, что она со 2 июня приступит к «полноценным тренировкам» в Новогорске.

Всех приехавших на базу фигуристов тестируют на коронавирус и до результатов теста держат в самоизоляции.

— Загитова рассказала про полноценные тренировки с завтра? Завтра она вряд ли выйдет на лед, только приедет. В любом случае она пройдет все процедуры, как это принято со всеми фигуристами. Тест пройдет, только потом на лед. Что касается Этери Георгиевны, она вернулась в Россию вчера. Приедет ли она в Новогорск? Вы сами понимаете, что должно быть дальше. По всей видимости, ей надо будет 14 дней отсидеть дома. (Дмитрий Кузнецов)