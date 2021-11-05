Китаец Цзинь Боян выиграл короткую программу на «Гран-при Италии», Коляда — 4-й
5 ноября, 23:57
Китайский фигурист Цзинь Боян получил лучшие оценки за свою короткую программу на «Гран-при Италии».
Лучший из россиян — Михаил Коляда — показал четвертый результат. Петр Гуменник стал девятым, Дмитрий Алиев — 10-м.
Фигурное катание
Турин (Италия)
«Гран-при»
Gran Premio d'Italia
Мужчины
Короткая программа
1. Цзинь Боян (Китай) — 97,89
2. Даниэль Грассль (Италия) — 95,67
3. Ча Чун Хван (Корея) — 95,56
4. Михаил Коляда (Россия) — 92,30
5. Денис Васильев (Латвия) — 85,09
6. Кадзуки Томоно (Япония) — 83,91
7. Юма Кагияма (Япония) — 80,53
8. Чэнь Юйдун (Китай) — 78,79
9. Петр Гуменник (Россия) — 76,81
10. Дмитрий Алиев (Россия) — 71,07
11. Пауль Фенц (Германия) — 57,17
12. Габриэль Франгипани (Италия) — 55,09
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