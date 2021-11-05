Китайский фигурист Цзинь Боян получил лучшие оценки за свою короткую программу на «Гран-при Италии».

Лучший из россиян — Михаил Коляда — показал четвертый результат. Петр Гуменник стал девятым, Дмитрий Алиев — 10-м.

Фигурное катание

Турин (Италия)

«Гран-при»

Gran Premio d'Italia

Мужчины

Короткая программа

1. Цзинь Боян (Китай) — 97,89

2. Даниэль Грассль (Италия) — 95,67

3. Ча Чун Хван (Корея) — 95,56

4. Михаил Коляда (Россия) — 92,30

5. Денис Васильев (Латвия) — 85,09

6. Кадзуки Томоно (Япония) — 83,91

7. Юма Кагияма (Япония) — 80,53

8. Чэнь Юйдун (Китай) — 78,79

9. Петр Гуменник (Россия) — 76,81

10. Дмитрий Алиев (Россия) — 71,07

11. Пауль Фенц (Германия) — 57,17

12. Габриэль Франгипани (Италия) — 55,09