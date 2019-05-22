Кихира будет исполнять четверной сальхов в новой произвольной программе, а также два тройных акселя

Японская фигуристка Рика Кихира показала фрагмент новой произвольной программы. На ролике спортсменка исполняет четверной сальхов, а затем каскад из тройного акселя и двойного тулупа.
Также японские СМИ сообщают, что фигуристка собирается делать еще один тройной аксель в произвольной программе. Будет ли он одиночным или в каскаде – пока неизвестно.
В текущем сезоне Кихира становилась победительницей финала "Гран-при", где ей удалось обойти олимпийскую чемпионку Алину Загитову, и чемпионат четырех континентов.
新フリープログラムを少しだけ😊#新FS #TomDickson pic.twitter.com/RJzUI8FUpF– Rika Kihira 紀平梨花 (@rika_kihira) 19 мая 2019 г.
Загрузка...