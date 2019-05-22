Кихира будет исполнять четверной сальхов в новой произвольной программе, а также два тройных акселя

Японская фигуристка Рика Кихира показала фрагмент новой произвольной программы. На ролике спортсменка исполняет четверной сальхов, а затем каскад из тройного акселя и двойного тулупа.

Также японские СМИ сообщают, что фигуристка собирается делать еще один тройной аксель в произвольной программе. Будет ли он одиночным или в каскаде – пока неизвестно.

В текущем сезоне Кихира становилась победительницей финала "Гран-при", где ей удалось обойти олимпийскую чемпионку Алину Загитову, и чемпионат четырех континентов.

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