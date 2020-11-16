Канделаки поддержала Загитову

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась в поддержку российской фигуристки Алины Загитовой.

«Недавно посмотрела на Алину Загитову в «Ледниковом периоде» и хочу ее поддержать, — написала Канделаки в Telegram. — Во-первых, я надеюсь, что Алина не развлекает себя чтением комментариев — публика у нас славится своей безапелляционностью. А во-вторых, я уверена, что Алина быстро раскрепостится и будет очень уютно чувствовать себя в объективах камер — даже когда они расположены вне спортивных арен.

У нас перед глазами есть большое количество примеров, когда бывшие спортсмены очень скромно начинали свою карьеру комментаторов, экспертов и телеведущих, но потом становились настоящими звездами. Я уверена в том, что Алина исключением не станет».

18-летняя Алина Загитова — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы. С сентября 2020 года она работает ведущей шоу «Ледниковый период».