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Камила Валиева: «Глядя на Этери Георгиевну, стараюсь быть более требовательной к себе»

08:54

Российская фигуристка Камила Валиева равняется на своего тренера Этери Тутберидзе в вопросе требовательности к себе.

— Она очень требовательная, может и поругать, и похвалить, когда надо, — цитирует ТАСС Валиеву. — Может сказать какие-то слова, если видит, что ты немножко не собран, а еще она очень высокая и очень красивая. Наверное, (глядя на Этери Георгиевну) стараюсь быть более требовательной к себе. И все время так же хорошо одеваться и хорошо выглядеть.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6888635

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