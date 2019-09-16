Камила Валиева: «Глядя на Этери Георгиевну, стараюсь быть более требовательной к себе»

Российская фигуристка Камила Валиева равняется на своего тренера Этери Тутберидзе в вопросе требовательности к себе.

— Она очень требовательная, может и поругать, и похвалить, когда надо, — цитирует ТАСС Валиеву. — Может сказать какие-то слова, если видит, что ты немножко не собран, а еще она очень высокая и очень красивая. Наверное, (глядя на Этери Георгиевну) стараюсь быть более требовательной к себе. И все время так же хорошо одеваться и хорошо выглядеть.