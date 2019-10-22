«Какова человеческая цена подобного выступления?» Корпи — об историческом прокате Щербаковой в США
Трехкратный призер чемпионатов Европы финская фигуристка Киира Корпи опубликовала в своем Twitter пост, посвященный выступлению Анны Щербаковой на этапе «Гран-при» в США. 15-летняя россиянка стала победительницей соревнований, став первой в истории одиночницей, исполнившей два четверных лутца в произвольной программе.
Я одна испытываю смешанные чувства, когда наблюдаю за этими удивительными юными фигуристками? Я в восторге от их невероятных навыков, но не могу перестать думать о том, какова человеческая цена такого уровня выступлений в юном возрасте. Было бы любопытно узнать, широко ли в России обсуждаются этические вопросы фигурного катания?
Am I the only one having mixed feelings when watching these astonishing young skaters? I'm in— Kiira Korpi (@kiirakorpi_fi) October 20, 2019
AWE of their incredible skills, but I also can't stop thinking what's the human cost of this level of performance at this age?
Anna Shcherbakova SkateAmerica2019 https://t.co/54FxmM8rE7