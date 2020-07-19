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«Как же тебя не хватает». Тарасова почтила память Дениса Тена

11:18
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала новый пост в Instagram.

— Два года без Дениса... Как же тебя не хватает! Помним, любим! — написала Тарасова.

Казахстанский фигурист Денис Тен погиб 19 июля 2018 года в Алма-Ате. Спортсмен застал двух воров при краже зеркал с его автомобиля. В результате один из них нанес фигуристу глубокое ножевое ранение в бедро, что вызвало сильное кровотечение, из-за чего он скончался.

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