«Как же тебя не хватает». Тарасова почтила память Дениса Тена

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала новый пост в Instagram.

— Два года без Дениса... Как же тебя не хватает! Помним, любим! — написала Тарасова.

Казахстанский фигурист Денис Тен погиб 19 июля 2018 года в Алма-Ате. Спортсмен застал двух воров при краже зеркал с его автомобиля. В результате один из них нанес фигуристу глубокое ножевое ранение в бедро, что вызвало сильное кровотечение, из-за чего он скончался.