Как выглядел бы «честный» чемпионат России: 17 одиночниц, без Медведевой, Косторной и Туктамышевой
По результатам пяти этапов Кубка России только 17 фигуристок выполнили критерии отбора на национальный чемпионат, который пройдет 23 — 27 декабря в Челябинске.
Напомним, перед стартом сезона федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала критерии, по которым для попадания на турнир было необходимо поучаствовать в двух этапах Кубка. На чемпионат отбираются 18 лучших фигуристок по набранным очкам.
По данным «СЭ», на чемпионат России будут допущены сборницы, не выполнившие критерии. Расширять нынешнюю квоту в 18 человек не планируется. А жесткий регламент, принятый еще летом, был разработан специально для мотивации спортсменов участвовать в соревнованиях.
Фигуристки, выполнившие формальный критерий отбора на чемпионат России
1. Александра Трусова — 36 очков
2. Анна Щербакова — 36
3. Камила Валиева — 34
4. Дарья Усачева — 30
5. Майя Хромых — 28
6. Анна Фролова — 28
7. Софья Самодурова — 24
8. Ксения Цибинова — 24
9. Мария Талалайкина — 18
10. Елизавета Нугуманова — 18
11. Анастасия Тараканова — 18
12. Валерия Шульская — 14
13. Станислава Молчанова — 14
14. Валерия Костина — 13
15. Станислава Константинова — 12
16. Арина Онищенко — 10
17. Алина Забора — 2
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Алена Косторная (16), Елизавета Туктамышева (14), Анастасия Гулякова (10) и Камила Султанмагомедова (10) могли рассчитывать на отбор в топ-18 по баллам, но выступили лишь на одном этапе Кубка России вместо двух.
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Евгения Медведева, Алина Загитова и Ксения Синицына, входящие в списочный состав сборной России на этот сезон, в Кубке страны не участвовали. (Дмитрий Кузнецов)
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