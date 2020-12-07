Как выглядел бы «честный» чемпионат России: 17 одиночниц, без Медведевой, Косторной и Туктамышевой

По результатам пяти этапов Кубка России только 17 фигуристок выполнили критерии отбора на национальный чемпионат, который пройдет 23 — 27 декабря в Челябинске.

Напомним, перед стартом сезона федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала критерии, по которым для попадания на турнир было необходимо поучаствовать в двух этапах Кубка. На чемпионат отбираются 18 лучших фигуристок по набранным очкам.

По данным «СЭ», на чемпионат России будут допущены сборницы, не выполнившие критерии. Расширять нынешнюю квоту в 18 человек не планируется. А жесткий регламент, принятый еще летом, был разработан специально для мотивации спортсменов участвовать в соревнованиях.