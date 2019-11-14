Как Медведевой попасть в финал «Гран-при»?

Перед стартом пятого этапа серии «Гран-при» в России Евгения Медведева практически идеально провела тренировку, Брайан Орсер снова сказал, что его ученица в хорошей форме и что он доволен первым днем в «Мегаспорте».

«СЭ» решил подсчитать, насколько реальны шансы россиянки попасть в финал Гран-при, то есть в первую шестерку по итогам шести этапов. Напомним, в Канаде москвичка была пятой и набрала лишь 7 очков. Очковая система на этапах «Гран-при» следующая: 15 — 13 — 11 — 9 — 7 — 5 — 4 — 3.

На данный момент лидерами «Гран-при» являются: Щербакова (30 очков), Теннелл, Туктамышева (по 22), Сакамото (18), Трусова, Косторная (по 15), Загитова, Кихира, Мияхара (по 13), Белл (11). Первые четыре выступления уже завершили. Фактически шестерка читается уже сейчас: Щербакова, Трусова, Косторная, Загитова, Кихира и Мияхара. Если Белл будет второй в Москве, она может побороться с Мияхарой при лучшей сумме баллов.

Однако шансы есть и у Медведевой. Они из разряда математических, но в случае возможной победы в столице России приобретут реальные очертания.

Итак, если Медведева выигрывает «Гран-при» России:

— Ей нужно, чтобы Мияхара заняла место вне подиума

— Ей нужно, чтобы Белл заняла место не выше третьего

— Результат Трусовой ее фактически не интересует, но исполнительницу четырех четверных нужно обогнать

Другими словами, расстановка Медведева — Трусова — Белл — Мияхара устроит Медведеву. Тогда как бы ни закончилось соревнование Кихиры, Косторной и Загитовой через неделю в Саппоро, подопечная Toronto Cricket Club будет шестой. Она обгонит Теннелл, Туктамышеву, Белл и Мияхару, если у них всех будет по 22 балла, за счет победы.

Если Медведева занимает второе место на «Гран-при» России, ей нужно, чтобы ее обогнали не более двух из следующих спортсменок: Трусова, Косторная, Загитова, Кихира, Мияхара, Белл. Таким образом, ей крайне желательно, чтобы:

— Трусова и Косторная заняли на своих этапах место не выше седьмого

— Загитова, Мияхара и Кихира заняли на своих этапах место не выше шестого

— Белл заняла место не выше четвертого

В случае третьего и четвертого места нужно, чтобы ее соперницы и вовсе не набирали очков в России и Японии. Пятое место окончательно выбьет Медведеву из соискательниц путевки в Турин. (Дмитрий Кузнецов)