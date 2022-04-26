Роднина отреагировала на инициативу провести внутренний «Гран-при» по фигурному катанию

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» высказалась об инициативе Министерства спорта РФ и Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) провести внутренний «Гран-при» по фигурному катанию.

«Уже проводим! То Кубок Первого канала, то еще что-то. Идут уже такие соревнования, — сказала Роднина «СЭ». — Другой вопрос, как мы их назовем. Если нам чего-то не дают, то мы должны создавать это сами. Не сидеть же голодными».

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию заявила, что россияне должны быть готовы к чемпионатам Европы и мира 2023 года.

«Как я поняла, до конца 2022 года нас не вернут в международное движение. Может, с начала 2023 все станет на свои позиции. К чемпионату мира и Европы следующего сезона мы должны быть готовы. Можем провести внутренние этапы «Гран-при»: Дальний Восток — Россия, Китай, Корея, Вьетнам; европейская часть — Азербайджан, Армения; средняя часть — Казахстан».

«Будет ли мне интересно за этим наблюдать? Лично мне, наверное, нет. Я люблю смотреть финалы, промежуточные соревнования не смотрю. Они важны для спортсменов тех стран, которые не попадают в финалы. Для того чтобы фигурное катание развивалось, наверное, это необходимо. Есть страны, которые приезжают на чемпионат мира и после квалификации остаются за бортом. Им будет интересно к нам приезжать, посоревноваться, как тренерам, спортсменам, так и судьям», — подчеркнула Роднина.

25 апреля стало известно, что этап «Гран-при» по фигурному катанию в России в сезоне-2022/23 проводиться не будет. Турнир должен был пройти с 26 по 28 ноября 2022 года.