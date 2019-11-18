Ирина Слуцкая: «Стыдно за отношение к людям, которые приносили олимпийское золото»
Двукратный призер Олимпийских игр в женском одиночном катании Ирина Слуцкая осталась недовольна тем фактом, что во время этапа «Гран-при» в России олимпийских чемпионов не пускали на VIP-трибуну.
— Вчера посмотрела соревнования с трибун. Эх, сто лет не посещала такие мероприятия, — написала Слуцкая в своем Instagram. — Первое, на что обратила внимание, что в VIРе сидело много народа... детей, молодых девушек, женщин и мужчин, людей в возрасте, и даже некоторые молодые спортсмены. А рядом на пластмассовых сидушках искали себе место олимпийские чемпионы (и не один). Стыдно за державу. Мне стыдно за отношение к людям, которые защищали нашу страну и приносили олимпийское золото.
Вчера посмотрела соревнования с трибун. Ээх, сто лет не посещала такие мероприятия. Первое, на что обратила внимание, что в #ВИПе сидело много народа... детей, молодых девушек, женщин и мужчин, людей в возрасте, и даже некоторые молодые спортсмены... а рядом, на пластмассовых сидушках, искали себе место Олимпийские чемпионы ( и не один) Стыдно за державу. Мне стыдно за отношение к людям, которые защищали нашу страну и приносили Олимпийское золото. Ну это лирика, теперь к результатам этапа. Первую разминку, с вашего позволения, не буду обсуждать. Нечего. В сильнейшей, хочу отметить ( кроме наших девушек) По-моему, очень прибавила Сатоко, но к сожалению ее маленькие и чаще недокрученные прыжочки не дают ей возможности подниматься на наивысшие ступени пьедестала, но катание очень вдохновенное!) Американка Белл, смотрелась намного лучше, чем в КП, но уверенности не было. Вроде красиво каталась, нежная музыка, но не чемпионское выступление. Екатерина Рябова произвела неплохое впечатление. Как говорится, отпрыгала! Есть над чем еще поработать. Переходим к лидерам. Евгения;) уверенно, чисто, красиво, справилась с поставленной задачей на 1000%, но вот вопрос ( у всех одинаковый) КАК и ЧЕМ бороться с четверными ( не нравится когда говорят квадистка и т.д) Саша;) ураган. Единственное, да простят меня поклонники, программы я не увидела. Я не говорю про вторую оценку, про детское катание( тоже уже все это перемусолили, я не хочу) я про то, что на сегодня это умопомрачительная техника, неподвластные уму четверные прыжки, но... это разбег прыжок, разбег прыжок... Как говорится, каркас есть, думаю нанизать вторую оценку поможет время) Саша правда, как с другой планеты. И да, вживую все смотрится намного иначе) Страсти кипят сумасшедшие) Сердце в пятки от каждого прыжка. Хочу пожелать удачи в финале тем, кто уже отобрался и #нипуха тем кому еще предстоит один этап! #смотримиболеем #россия #фигуристы #чемпионы #иринаслуцкая #поклонники #любовь #спорт #обсуждение