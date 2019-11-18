Ирина Слуцкая: «Стыдно за отношение к людям, которые приносили олимпийское золото»

Двукратный призер Олимпийских игр в женском одиночном катании Ирина Слуцкая осталась недовольна тем фактом, что во время этапа «Гран-при» в России олимпийских чемпионов не пускали на VIP-трибуну.

— Вчера посмотрела соревнования с трибун. Эх, сто лет не посещала такие мероприятия, — написала Слуцкая в своем Instagram. — Первое, на что обратила внимание, что в VIРе сидело много народа... детей, молодых девушек, женщин и мужчин, людей в возрасте, и даже некоторые молодые спортсмены. А рядом на пластмассовых сидушках искали себе место олимпийские чемпионы (и не один). Стыдно за державу. Мне стыдно за отношение к людям, которые защищали нашу страну и приносили олимпийское золото.