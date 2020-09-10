Ирина Роднина: «Тутберидзе много раз показывала свой профессионализм»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина в интервью «СЭ» считает, что уход нескольких спортсменов из ее группы не скажется на рабочем настроении тренера Этери Тутберидзе.

— Раз тренерское мастерство будет решающим, нет ли преимущества у подопечных Тутберидзе над теми, кто ушел к Плющенко? Стабильность все-таки.

— Любое изменение влечет последствия, однозначно. Но кому-то на пользу такая экстремальная встряска, а кому-то во вред. О преимуществе говорить нельзя. Я видела, как работает Тутберидзе, только во время официальных разминок. Не то чтобы от меня что-то скрывают, просто не знаю, как все происходит изнутри в каждодневном режиме. Но она много раз показывала свой профессионализм, а перед последним чемпионатом мира показала мощнейшую работу тренерской бригады с Загитовой. Видно, как грамотно ее вели к турниру.

— С учетом того, что за два месяца до чемпионата у нее был один из худших прокатов в жизни.

— Именно. По себе знаю — после успешной Олимпиады результаты не могут не западать. Тот случай показал, какие уроки штаб умеет извлекать из ошибок. Жук говорил: «Только дурак дважды делает одну и ту же ошибку». В спорте дважды ошибаться в одном — непозволительная роскошь.

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