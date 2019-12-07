Заслуженный тренер России Инна Гончаренко в интервью «СЭ» поделилась мнением о первом дне женских соревнований в Турине.

— Инна Германовна, много событий уместилось в 30 минут, что поразило вас больше всего?

— Две девушки произвели большое впечатление. Это Алена Косторная, которая выступала под первым номером. Открывать соревнования всегда сложно, и у нее это первый опыт финала «Гран-при"на взрослом уровне. Но она прокатала безукоризненно и очень легко. И заработала просто потрясающие баллы.

Вторая — Алина Загитова, которая выходила последней. Опять же, очень трудный номер, когда все уже выступили. Но она показала прокат, достойный олимпийской чемпионки. Там было все — профессионализм, бойцовские качества, умение собираться. Хорошее мастерское взрослое катание.

— Риск Александры Трусовой? был оправдан? 14 баллов отставания перед произвольной программой.

— Думаю, да. Она совсем юная и работает на перспективу. Такие сложные элементы надо обкатывать на стартах. Она максималистка, тренеры ее поддерживают. Так что молодец, боец. Она все понимала, что надо прыгать тройной аксель, чтобы чего-то достичь в короткой программе. Не получилось. Ничего страшного, получится в следующий раз. (Дмитрий Кузнецов)

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