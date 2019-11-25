Инна Гончаренко: «Одна группа Тутберидзе не может представлять всю страну»

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко рассказала о своем отношении к появлению конкуренток у представительниц группы Этери Тутберидзе на юниорском уровне.

— В России вообще много спортсменов и амбициозных тренеров, — отметила Гончаренко. — Шикарно, что у нас есть группа Тутберидзе. Но не может один тренер представлять огромную страну. Это утопия и неправильно. Никогда такие монополии ни к чему хорошему не приводили — рано или поздно приходит успокоение. Конкуренция всегда лучше.

— Вы видите предпосылки к тому, чтобы нынешний бум фигурного катания в России затянулся?

— У нас вообще зима длинная, катки уже открывают, они теперь с хорошим льдом. Бум фигурного катания реально вытягивает молодежь, семьи на улицу. Это прекрасно, потому что реально помогает людям стать здоровее, спортивнее. Надеюсь, это надолго.

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