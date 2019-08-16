Инна Гончаренко: «На тренировках в группе Тутберидзе шесть дней в неделю проходят свои Олимпийские игры»

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко не согласилась с тем, что Этери Тутберидзе использует в работе жесткие методы.

— Пресса последнее время много пишет о жестких методах работы Тутберидзе, — сказала в интервью журналу «Московский фигурист» Гончаренко. — Могу сказать, что мы все жестко работаем, просто не у всех получается результат, как у нее. Этери сумела найти такой механизм работы, когда дети каждый день приходят на лед и сражаются. Сражаются за элементы, за ее внимание, сражаются с собой и между собой. Поэтому ее спортсмены такие устойчивые и стабильные на соревнованиях. На тренировках два раза в день шесть дней в неделю и 350 дней в году у нее в группе проходят свои Олимпийские игры.

Самой известной ученицей Гончаренко является Елена Радионова, которая под ее руководством стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров, двукратной вице-чемпионкой Европы, бронзовым призером чемпионата мира-2015 и чемпионкой страны.