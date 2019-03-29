Хореограф Медведевой: "Загитова - сильная спортсменка и личность, у которой можно многому поучиться"

Миша Джи, являющийся хореографом фигуристки Евгении Медведевой, заявил, что ему понравились прокаты олимпийской чемпионки-2018 Алины Загитовой на чемпионате мира в японской Сайтаме. 16-летняя россиянка завоевала золото, а Медведева - бронзу.

- Чему можно поучиться у Алины Загитовой? Многому. У нее много сильных качеств, ее выступления на чемпионате мира в Сайтаме были очень мощными, - приводит слова Джи РИА Новости. - Она сильная спортсменка и личность, и было приятно видеть ее прокаты в Японии.

Российские юниорки? Они уникальны. Каждая по-своему. Кто-то берет свое пластичностью, кто-то мощью, а кто-то харизмой. Группа Этери Георгиевны Тутберидзе делает колоссальную работу, и многому есть чему поучиться у нее. Их группа ставит новые стандарты в мире фигурного катания.

Напомним, Медведева является двукратной чемпионкой мира, а также двукратным серебряным призером Олимпиады-2018. В мае 2018 года она ушла от Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

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