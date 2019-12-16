Хореограф группы Тутберидзе призвал критиков «закрыть рты и заниматься своими делами»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков резко высказался о критиках специалиста. Ранее Тутберидзе вступила в перепалку с Татьяной Тарасовой и Евгением Плющенко по поводу решения Алины Загитовой приостановить карьеру.

«Одно хочется сказать по всему этому вселенскому скандалу: я знаю Этери Георгиевну немало лет, она совершенно не публичный человек, не любит интервью, фотосессии и все такое, а тем более высказываться на публике.

Успокойтесь уже все!

Все, что делает команда Тутберидзе во главе с Этери Георгиевной, — это пашет, пашет и пашет. Этим людям не до тухлых интрижек, хайпа, пиара и плясок на косточках, это удел завистников!

Но если в тренерском штабе Тутберидзе высказались, значит вы заслужили. Коротко и ясно, закройте свои рты и займитесь своими делами!" - написал Железняков на странице в соцсети «Вконтакте».